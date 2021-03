L'assenza di Paulo Dybala per gran parte di questa stagione fa senz'altro rumore. Particolarmente curioso è però un altro tipo di assenza dell'attaccante argentino nei suoi ultimi anni alla Juventus. Questo il dato messo in evidenza da Calciomercato.com: "Per il quarto anno consecutivo, la Juve è uscita dalla Champions League senza poter contare su Dybala nella sfida di ritorno decisiva: squalificato contro il Real Madrid, ha retto solo un tempo contro l'Ajax, qualche disperato minuto col Lione, assente come noto contro il Porto".