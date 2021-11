Sono quattro, dopo le prime quattro giornate, le squadre già qualificate agli ottavi di. A, vittoriose e già qualificate nella serata di martedì, si aggiungono l'Ajax e il Liverpool. La squadra di Ten Hag sta dominando il girone C e questa sera ha battuto il Borussia Dortmund anche in Germania (3-1), dopo averlo già superato ad Amsterdam. Con 12 punti, a punteggio pieno, i Lancieri conservano 6 punti di vantaggio proprio sul Dortmund (rispetto al quale hanno anche il vantaggio degli scontri diretti) e sullo Sporting Lisbona, che si giocheranno il secondo posto. Già eliminato, infatti, il Besiktas: ultimo a 0 punti. Qualificati anche i Reds, che fanno il vuoto nel girone del Milan con quattro vittorie su quattro. La squadra di Klopp è si porta a +7 dal Porto secondo e conquista aritmeticamente anche il primo posto nel girone. Tutto aperto per la seconda posizione: il Milan, con un un punto, non è tagliato fuori.