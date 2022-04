Succede di tutto al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Manchester City, tranne i gol: è la squadra di Guardiola, dunque, ad andare in semifinale di Champions League dove affronterà il Real Madrid. Più Manchester City nel primo tempo, in cui i Cityzens avrebbero potuto passare in vantaggio in più di un'occasione; reazione Atletico nella ripresa, prima del finale rocambolesco: si accende una rissa con protagonisti soprattutto Savic, Aké e Felipe (espulso), dopo un fallo di quest'ultimo su Foden. Il gioco rimane fermo diversi minuti e alla fine il maxi recupero supera raggiunge i 12': proprio all'ultimo respiro una parata di Ederson su conclusione di Correa evita i supplementari.