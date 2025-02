Champions League e Coppa Italia: cosa prevede il business plan, dove deve arrivare la Juventus

Juventus, le prospettive per il bilancio 2024/2025

Lasta attuando da tempo una politica di riduzione dei costi, in particolare quelli "strutturali", che cioè pesano sulla società anno dopo anno, come ad esempio il monte ingaggi e l'ammortamento dei cartellini. Non a caso, gli stipendi dei tesserati già dal 2022/2023 al 2023/2024 erano diminuiti passando da 255 a 239 milioni.Anche l'estate scorsaha operato con l'obiettivo di ridurre le spese sugli ingaggi. Gli addii di giocatori comesono la rappresentazione di questa strategia. Come analizzato da Gazzetta dello Sport, si è registrato un taglio di circa 30-35 milioni, tra stipendi e ammortamenti, a valere sull’esercizio 2024-25. Riduzioni che permetteranno al club di chiudere il prossimo bilancio con una perdita sensibilmente inferiore rispetto a quella di 90-95 milioni dell'ultimo esercizio.

Juventus, cosa prevede il business plan per la Champions e la Coppa Italia

Tra i fattori che sposteranno positivamente o negativamente il bilancio finale ci sono anche quelli legati strettamente ai risultati sportivi. La Juventus a inizio stagione ha prefissato alcuni obiettivi da raggiungere, calcolando di conseguenza le entrate economiche. A spostare in questo caso è soprattutto il percorso in Champions Leagueche i bianconeri proveranno ad ottenere mercoledì in Olanda. Mentre in Coppa Italia il turno da "raggiungere" è la semifinale. In campionato invece l'obiettivo minimo è la qualificazione alla prossima Champions ma in questo caso, l'eventuale "fallimento" del traguardo non avrebbe impatti sul bilancio 2024/2025 ma su quello della prossima stagione (2025/2026).