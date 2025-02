Champions League con il 5° posto? Non è finita: il ranking uefa oggi

Getty Images

Classifica attuale del Ranking UEFA:

Inghilterra – 20.892 (posto extra in Champions)

Spagna – 19.035 (posto extra in Champions)

Italia – 18.187

Portogallo – 16.050

Germania – 16.046



Un sorteggio incoraggiante



Roma-Athletic Bilbao: la sfida decisiva

La possibilità di vedere cinque squadre italiane in Champions League nella prossima stagione si fa sempre più complicata, ma l’obiettivo resta ancora alla portata, seppur con una percentuale ridotta. L’Italia, infatti, può ancora ambire a replicare il piazzamento dello scorso anno nelNonostante le eliminazioni di, la Serie A mantiene aperta la possibilità di conquistare il quinto posto in Champions per il prossimo anno. Il sorteggio degli ottavi di Champions, Europa e Conference League ha offerto nuove opportunità in tal senso. Attualmente, il Ranking UEFA vede l’Italia dietro a Inghilterra e Spagna.Guardando agli accoppiamenti, l’Italia può ancora sperare: Inter-Feyenoord, Lazio-Viktoria Plzen, Fiorentina-Panathinaikos e Roma-Athletic Club sono sfide che, se vinte, potrebbero dare un contributo fondamentale alla rincorsa del quinto posto. Inoltre, alcuni scontri diretti tra squadre spagnole e tra club di Liga e Premier League potrebbero favorire la Serie A. Ad esempio, il derby Real Madrid-Atletico Madrid garantisce 5 punti alla Liga, ma se le due squadre fossero state sorteggiate con avversarie diverse, la Spagna avrebbe potuto incassarne 10. Anche la sfida tra Real Sociedad e Manchester United rappresenta un’occasione, in quanto porterà all’eliminazione di una delle due. Attenzione anche a duelli insidiosi come Barcellona-Benfica e Tottenham-AZ, che potrebbero riservare sorprese.Se da un lato Inter, Lazio e Fiorentina dovranno fare il massimo nelle rispettive competizioni, la sfida più importante sarà quella della Roma contro l’Athletic Bilbao. Questo confronto rappresenta un vero e proprio spareggio diretto tra Serie A e Liga: un eventuale passaggio del turno dei giallorossi potrebbe rivelarsi determinante nella corsa al quinto posto, mantenendo vive le speranze dell’Italia di portare cinque squadre in Champions League anche nella prossima stagione.