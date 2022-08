Di seguito le formazioni tipo delle tre sfidanti della Juventus nel girone H di Champions League:PSGFORMAZIONE TIPO (3-4-2-1): Donnarumma; Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Haki, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Neymar; Mbappé. All. Galtier.BENFICAFORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Valchodimos; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.MACCABI HAIFAFORMAZIONE TIPO (3-4-1-2): Cohen; Sundgren, Planic, Goldberg; Haziza, Lavi, Mohamed, Cornud; Chery; Pierrot, David. All. Bakhar.