Serata di stelle, nella quale purtroppo mancano quelle della Juventus, nella prima serata di quarti di finale di Champions League. Due partite di andata si sono appena disputate. Quella tra Manchester City e Borussia Dortmund, nella quale la squadra di Guardiola imperversa inizialmente, passando in vantaggio con De Bruyne (erroraccio in impostazione dell'ex bianconero Emre Can a inizio azione); poi il Borussia macina gioco e occasioni e pareggia nel secondo tempo con Reus, su assist di Haaland; ma nel finale l'assalto del City viene premiato, con il talentuosissimo Foden a metter dentro il definitivo 2-1. Nell'altro match il Real Madrid chiude il primo tempo in doppio vantaggio sul Liverpool grazie all'uno-due firmato Vinicius-Asensio. La squadra di Zinedine Zidane è in pieno controllo, anche se a inizio ripresa subisce la rete di Salah, ma chiude i conti con il 3-1 realizzato da Vinicius (doppietta per lui).

Domani sera Bayern-PSG e Porto-Chelsea.