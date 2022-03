La qualificazione era abbondantemente indirizzata dopo il 5-0 dell'andata: è bastato dunque uno 0-0 al Manchester City di Pep Guardiola per raggiungere i quarti di finale di Champions League. L'allenatore catalano ne ha approfittato per far debuttare alcuni giovanissimi, come i classe 2003 Luke Mbete-Tatu e CJ Egan-Riley.