Il successo del Borussia Dortmund contro l'Altetico Madrid avvicina la Germania all'Italia nel Ranking Uefa stagionale per nazioni, che mette in palio un posto in più in Champions League il prossimo: prima di questa settimana l'Italia aveva il 99.8% di possibilità di chiudere prima o seconda. Le prime due nazionali qualificate hanno un posto in più nell'Europa che conta il prossimo anno. Per raggiungere l'obiettivo basterà una vittoria della Fiorentina e una non-sconfitta dell'Atalanta nelle sfide di ritorno, ma notizie positive potrebbero già arrivare dai quarti di Champions League di domani. Lo riporta calciomercato.com.