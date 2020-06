17









La testa è alla finale di Coppa Italia di mercoledì, ma solo a sentire nominare la Champions League, le attenzioni scattano verso agosto, l'inedito mese in cui si giocherà il trofeo più ambito della stagione. Per la Juventus, spetterà una sfida delicatissima contro il Lione: l'1 a 0 dei francesi all'andata sembra un ricordo perduto nel tempo, ma ora che la conclusione della Champions comincia a prendere una forma più concreta, i mesi passati in quarantena sembrano meno lunghi di quanto pensiamo. Infatti, come ha riportato Sky Sport, mercoledì la Uefa ratificherà e ufficializzerà i calendari per concludere i tornei continentali. Si parte quindi dal ritorno degli ottavi, che si disputerà a Torino tra Juventur e Lione, appunto, il 7-8 agosto. Poi, tour de force in dieci giorni, con tappa unica Lisbona: nella capitale portoghese si giocheranno infatti quarti, semifinali e finalissima, tutto in gara secca.



