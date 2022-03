Novità in vista per la Champions League? Secondo The Guardian, la UEFA potrebbe cambiare i piani consentendo ai club di qualificarsi in base alle loro prestazioni storiche nella competizione europea più prestigiosa e non più in base alla loro posizione in classifica durante la precedente edizione del rispettivo campionato nazionale.

I membri della European Club Association, organizzazione che comprende dieci squadre di Premier League, starebbero valutando la possibilità di fare pressione per consentire a due squadre di partecipare alla Champions grazie in parte al loro ranking, coefficiente calcolato sulla base delle prestazioni continentali nelle cinque stagioni precedenti.

Le proposte sono state discusse all'interno del gruppo di lavoro del Comitato competizioni per club, che vede i membri senior della Corte dei Conti europea lavorare sulle riforme delle competizioni con la UEFA. Consentire ai club di qualificarsi per la Champions League tramite questo sistema faceva parte dei piani originali per espandere la competizione approvati lo scorso anno.