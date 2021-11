Quinta giornata dei gironi di Champions League. La, già qualificata alla fase successiva, affronta ila Stamford Bridge: in palio c'è il primo posto nel gruppo, che vale tanto dal punto di vista del sorteggio e anche dal punto di vista economico.Calcio d'inizio alle ore 21 di martedì 23 novembre. La diretta tv sarà su Canale 5, Sky e Tivùsat, mentre lo streaming su SkyGo, sul sito e app di Mediaset Play Infinity e su Sportmediaset.it.Allegri non ha recuperato Ramsey, Bernardeschi, De Sciglio, Danilo e Chiellini. C'è Dybala, così come Kulusevski. Leggi le probabili formazioni nella gallery dedicata.