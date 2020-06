Salta la finale a Istanbul. La Champions League cambia la casa dell'epilogo: una decisione non ancora presa, ma si va verso l'opzione Lisbona. Che sì, resta la gran favorita nella corsa finale. L'Uefa sta infatti valutando tutte le opzioni, l'Esecutivo del 17 sarà però meno scontato di quanto possa ora apparire. Come racconta Gazzetta, l'opzione più probabile resta il mini torneo: si eviteranno i problemi di viaggio sopra ogni cosa. Non è stato però deciso se 'final four' o 'final eight', decisione legata anche all’andamento dei campionati nazionali e al tempo a disposizione per le coppe. Al momento, Lisbona resta l'opzione più interessante. Istanbul e Danzica - rispettivamente sede di finale di Champions ed Europa League - si sposterebbero al 2021.