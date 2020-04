1









Cambia tutto per non cambiare nulla. La prossima Champions, sostanzialmente, modificherà le date d'ingresso nella nostra vita. Se per quella corrente si dovrà attendere probabilmente il mese di agosto, per l'edizione 2020-2021 ci sarà un piccolo ritardo. Giustificato, per carità. Nei nuovi calendari che si stanno stilando in questo momento, con la chiusura della competizione a ridosso del mese di settembre, si partirebbe con la nuova competizione solo dal 20 ottobre 2020. Rispetto a questa stagione, con il via fissato per il 16 settembre, una bella differenza...