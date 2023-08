Dal prossimo anno cambierà il format dellaDue posti vengono garantiti alle due federazioni che, nel corso dell'ultimo anno sportivo (in questo caso l'annata 2023/24 quella appena iniziata), avranno ottenuto il miglior punteggio collettivo. L'esempio pratico ci riporta all'anno scorso, con il grande percorso di Inter, Roma e Fiorentina, ma anche Milan e Napoli, che ci avrebbe premiato dato che la Serie A ha chiuso al secondo posto collettivo stagionale (dietro alla Premier) che sarebbe valso un posto in più in Champions. Se così fosse quindi, sarebbero 5 i club italiani a qualificarsi in Champions League mentre il sesto e il settimo posto darebbe l'accesso all'Europa League, l'ottavo invece, alla Conference.