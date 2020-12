Una serata speciale, meravigliosa da vivere e raccontare, nonostante si tratti dell'ultima gara del girone, che la Juventus affronta da già qualificata. Serve un'impresa a Barcellona per conquistare la testa del girone: una vittoria con tre gol di scarto o con due gol di differenza ma segnandone almeno tre per riuscirci. Eppure, Barcellona-Juve non è una partita normale, anzi. E' anche e soprattutto la sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, di nuovo di fronte dopo le tantissime battaglie quando il portoghese era a Madrid.A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Chiesa, Dybala, Da GracaBARCELLONA (4-2-3-1) - Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Pedri, Griezmann, Trincao; Messi. All. Koeman.