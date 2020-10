Brutte notizie per il Barcellona, prossima sfidante della Juventus in Champions League. Oltre il risultato, la sconfitta nel Clasico pesa ulteriormente perché ha lasciato in eredità l'infortunio di Philippe Coutinho. In questo inizio di stagione, Koeman sta facendo forte affidamento sull'attaccante brasiliano che ora sarà costretto a rimanere ai box per 3 settimane a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro. È certo, quindi, che Coutinho salterà la sfida di mercoledì sera all'Allianz Stadium, per il suo posto tra i titolari il ballottaggio è tra Griezmann - reduce da due panchine - e Trincao. Insieme all'ex Bayern Monaco, si siederà in tribuna Piquè: il difensore dovrà scontare un turno di squalifica dopo l'espulsione subìta nel turno precedente contro il Ferencvaros.