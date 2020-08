Inizia a delinearsi questa sera la seconda parte del tabellone di Champions League. Se la prima semifinale è già decisa e vedrà opporsi Paris Saint-Germain e Lipsia, la seconda è ancora tutta da scrivere. Se la giocano Lione-Manchester City e Barcellona-Bayern Monaco.



Spagnoli e tedeschi in campo questa sera al Da Luz dalle 21.00. Il Barcellona arriva dal 3-1 sul Napoli al Camp Nou, mentre il Bayern non ha avuto problemi con il Chelsea (4-1). Si sfidano due tra i migliori bomber d'Europa: da una parte Leo Messi, 634 gol in carriera con il Barça (31 in questa stagione), dall'altra Robert Lewandowski, 388 reti tra Lech Poznan, Borussia Dortmund e Bayern (53 gol quest'anno).







LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Barcellona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Suarez.



Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.​