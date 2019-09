La lunga caccia della Juventus alla Champions League che manca in bacheca dal lontano 1996 riparte stasera, nella prima giornata del girone D, dal Wanda Metropolitano, teatro degli ottavi di finale della scorsa edizione: in quell'occasione s'impose l'Atletico Madrid 2-0. La squadra di Maurizio Sarri affronta quella del Cholo Simeone senza gli infortunati Chiellini, De Sciglio e Douglas Costa; nei padroni di casa manca solo il grande ex Morata. In contemporanea alla 21 si gioca l’altra sfida del girone tra Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Atletico Madrid e Juventus sono sicuramente le grandi favorite del gruppo D per accedere agli ottavi di finale. Dirige il match l’arbitro olandese Danny Desmond Makkelie.



ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Joao Felix, Diego Costa. All. Simeone



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri​