Champions League, arrivano nuovi ricavi per la Juventus

Champions League: nuovi premi per le squadre, quanto incassa la Juventus

Il nuovo format dellaha portato una diversa suddivisione dei ricavi. La UEFA, come riferisce Calcio e Finanza, ha effettuato nuovi pagamenti dei bonus inerenti ai risultati ottenuti dalle squadre nella competizione europea.Si tratta, come si legge, del quarto pagamento riconosciuto dal massimo organo del calcio europeo in questa stagione, che prende in considerazione due diversi traguardi: la qualificazione al turno valido per i playoff e la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Si tratta, nel complesso, di 192 milioni di euro da riconoscere a un totale di 24 squadre. Tra queste ovviamente anche le italiane che si erano qualificate ai playoff o agli ottavi.

Inter – 11 milioni di euro (qualificazione agli ottavi di finale)

Atalanta – 1 milione di euro (qualificazione ai playoff)

Juventus – 1 milione di euro (qualificazione ai playoff)

Milan – 1 milione di euro (qualificazione ai playoff)

Tutte insieme le italiane hanno incassato dalla UEFA un totale di 14 milioni di euro, così suddivisi.La Juventus, così come Milan e Atalanta, hanno ottenuto solo 1 milione in più rispetto ai ricavi precedenti perché tutte e tre non sono riuscite a qualificarsi agli ottavi della Champions, fermandosi al turno dei playoff.