Slavko Vincic è un arbitro di 40 anni, che durante questa stagione ha già arbitrato tre gare di Champions League (Bruges-Galatasaray, Genk-Liverpool e Manchester City-Shakhtar Donets) e una di Europa League (Bayer Leverkusen-Porto). Il fischietto sloveno nelle ultime ore, però, è passato alla cronaca per un fatto molto singolare: come riportato dal quotidiano croato 24Sata, è stato colto in flagranza di reato e arrestato mentre si trovava in un casolare a Bijeljina, in Bosnia Erzegovina, insieme a 9 donne e 26 uomini. Accusato per il presunto coinvolgimento in un giro di prostituzione, la polizia durante le indagini ha anche sequestrato cocaina e armi.