Amazon si appresta ad entrare a gamba tesa in Champions League. Da due giorni la Uefa ha aperto il bando relativo al triennio 2021-2024 della massima competizione europeo, e le offerte vincolanti sono attese per il 12 ottobre. Stando a quanto riporta Milano Finanza, Amazon vorrebbe entrare in campo facendo concorrenza direttamente a Sky, anche se il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos non sarebbe il solo: in lizza anche Rai, Mediaset, Dazn, Tim e Eurosport. Netflix resta sullo sfondo.