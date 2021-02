Ottavi di Champions League a rischio. Ma non riguarda la Juventus, almeno non al momento. Il coronavirus sta mettendo in ginocchio gran parte dell'Europa, Italia compresa. Ma in alcune zone del mondo è proprio impossibile spostarsi, neanche con il protocollo posto a salvaguardia della competizione. A tal proposito, con la sospensione dei voli dal Regno Unito, sono a rischio gli ottavi di finale tra Liverpool e Lipsia. I Reds dovrebbero affrontare i tedeschi il 16 febbraio, ma l'Uefa - stando a quanto raccontato da Tuttosport - sta pensando di invertire i campi o di posticipare la gara. A rischio anche la sfida di Europa League tra l'Arsenal e il Benfica.