2025 Getty Images

In attesa della finalissima dell'edizione 2024/25 tra Paris Saint-Germain e Inter, che assegnerà il trofeo più ambito del calcio europeo per club, si è ormai sostanzialmente delineato il quadro delle partecipanti alla prossima. La nuova edizione, che culminerà con la finale prevista a Budapest, sta prendendo forma man mano che i campionati nazionali volgono al termine, con la Serie A che ha espresso il suo verdetto definitivo nella serata di ieri assegnando l'ultimo posto disponibile alla Juventus , andata ad accodarsi a Napoli, Inter e Atalanta.

Champions League 2025-26, tutte le squadre già qualificate

PRIMA FASCIA - Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcellona.

- Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcellona. SECONDA FASCIA - Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht, Juventus

- Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht, Juventus TERZA FASCIA - Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting Club, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia

- Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting Club, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia QUARTA FASCIA - Athletic Club, Newcastle, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise

L’elenco delle squadre qualificate è in continuo aggiornamento, ma il mosaico è quasi completo. Restano da assegnare soltanto quattro posti, che verranno determinati con la conclusione degli ultimi tornei e degli spareggi previsti. Le prossime settimane saranno decisive per definire le ultime presenze in quella che si preannuncia una Champions ancora ricca di fascino e grandi sfide, con la conferma del format all'esordio nella stagione appena conclusa.