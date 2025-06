Champions League 2025-26: montepremi da 2,4 miliardi, ecco come sarà distribuito

Getty Images

La UEFA metterà a disposizione un totale diai 36 club qualificati alla prossima edizione della(che manterrà lo stesso format visto per la prima volta nella scorsa edizione), tra cui anche le italiane Napoli, Inter, Atalanta e Juventus . Il dato emerge da alcuni documenti che Calcio & Finanza ha avuto modo di visionare, spiegando poi le modalità di distribuzione dei fondi che seguono una logica precisa, che tiene conto di partecipazione, risultati sportivi, ranking storico e market pool, ora unificati in un nuovo criterio definito “value”.

Champions League 2025-26: come sarà distribuito il montepremi

27,5% (670 milioni di euro) – Quota di partenza: somma fissa garantita a ogni club partecipante.

37,5% (914 milioni di euro) – Bonus legati ai risultati: premi per vittorie, pareggi e qualificazioni nelle fasi successive.

35% (853 milioni di euro) – “Value”: una nuova categoria che incorpora market pool e ranking storico, premiando la performance e la tradizione europea dei club.

La fase a girone unico

17,87 milioni come acconto iniziale;

750.000 euro come saldo finale.

2,1 milioni di euro per ogni vittoria

700.000 euro per ogni pareggio

Il bonus per la classifica

Il fondo dedicato sarà diviso in 666 quote da 275.000 euro ciascuna.

Il club con il peggior piazzamento riceverà una quota (275.000 euro).

I club dal 1° all’8° posto riceveranno un bonus extra di 2 milioni di euro

I club dal 9° al 16° posto otterranno 1 milione di euro aggiuntivo

La fase a eliminazione diretta

1 milione di euro per la qualificazione agli spareggi

11 milioni per l’accesso agli ottavi di finale

12,5 milioni per i quarti di finale

15 milioni per le semifinali

18,5 milioni per la finale

6,5 milioni per la vittoria del trofeo

Le entrate nette saranno suddivise in tre principali categorie:Ogni club qualificato alla fase a girone unico riceverà poi un contributo fisso di 18,62 milioni di euro, suddiviso in:Si tratta di un importo uguale per tutte le 36 squadre, che rappresenta la base economica della partecipazione.Durante la fase a girone unico, i club riceveranno:In caso di pareggio, la metà non assegnata del premio-vittoria (1,4 milioni) verrà raccolta in un fondo e redistribuita proporzionalmente ai club sulla base della classifica finale del girone.A questo si aggiunge un bonus basato sul piazzamento finale nella classifica del girone:Ogni posizione superiore aggiunge una quota, fino al primo classificato, che ne riceverà 36. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi aumenteranno il valore unitario delle quote, garantendo comunque cifre più alte rispetto al valore iniziale.Inoltre:Chi accederà alla fase a eliminazione diretta riceverà i seguenti importi: