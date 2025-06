Champions League 2025-26, al via i primi sorteggi. Ceferin: 'Correttezza e possibilità per tutti'

AFP/Getty Images

Primi sorteggi Champions: tutto ciò che c'è da sapere

Mentre gli occhi degli appassionati di calcio sono puntati sul Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove a breve farà il suo esordio anche la Juventus , tra oggi e domani laè al lavoro a Nyon in vista dei primi sorteggi della prossima stagione che vedranno protagoniste circa un terzo delle squadre che militano nelle prime divisioni europee.L’estate, infatti, segnerà l’inizio del cammino europeo per numerosi club, impegnati nei turni preliminari delle tre competizioni UEFA. Tra luglio e agosto il calendario sarà fittissimo, con ben 92 partite previste per i turni di qualificazione alla Champions, 82 per l’Europa League e addirittura 258 per la Conference. Al termine di questo lungo percorso, verranno definite le formazioni che andranno a completare i gironi delle tre competizioni, ciascuna composta da 36 squadre. Le fasi a gironi si svolgeranno poi da settembre a gennaio, inaugurando ufficialmente la stagione europea 2025/26.

Le parole di Ceferin

Il programma

"I sorteggi di questa settimana sono la prova concreta di ciò che il calcio europeo incarna:– ha commentato il presidente della UEFA,–. È un piacere accogliere tutte le squadre che prenderanno parte ai sorteggi. Questo riflette la determinazione della UEFA a far crescere il calcio per club in ogni parte del continente. Ogni squadra, appartenente a una delle 55 federazioni affiliate, deve poter competere ad alto livello e misurarsi nelle principali manifestazioni internazionali, offrendo ai propri fan un’esperienza europea unica"."Le squadre che domani conosceranno i loro avversari e i loro tifosi coltivano grandi sogni. Questi club mirano a ripercorrere le orme dei giganti del calcio europeo e dei campioni entrati nella storia. Alla fine della stagione, conosceremo i nuovi trionfatori che avranno superato prove difficili per conquistare il titolo di campioni d’Europa", ha concluso Ceferin.I sorteggi saranno trasmessi in diretta streaming sul sito ufficiale della UEFA. Si inizia oggi, 17 giugno, alle 14.00 con la Champions, per poi proseguire alle 15.00 con l’Europa League e chiudere alle 16.00 con la Conference. Mercoledì 18 giugno, invece, sarà la volta del secondo turno di qualificazione: si parte a mezzogiorno con la Champions e poi a seguire con Europa League e Conference, intervallate sempre di un’ora l'una dall’altra.