Qualificarsi per la prossima Champions League è vitale, come spesso ricordano Giuntoli e Allegri. Il nuovo formato della competizione infatti, prevede un cambiamento radicale sia nella struttura (non più 8 gironi da quattro ma uno solo da 36) sia a livello economico. L'importo complessivo sarà pari a circa 2,5 miliardi di euro. Come riferisce Tuttosport, maggiore importanza sarà data alla partecipazione (dal 25 per cento al 27,5 per cento sarà ripartito equamente) e ai risultati (dal 30 per cento al 37,5 per cento). I due pilastri esistenti, ovvero market pool e coefficienti, verranno accorpati e ridotti (dal 45 per cento al 35 per cento). La Juve, qualificandosi, incasserebbe subito 18,847 milioni di euro rispetto ai 15,640 attualmente garantiti a chi arriva alla fase a gironi.