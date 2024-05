Nuova Champions League: quanto guadagna la Juventus

Calcio e Finanza ha stimato iderivanti dalla partecipazione alla prossima, la prima con il nuovo format, che distribuirà alle società 2,47 miliardi di euro contro i circa 2 a stagione dell'ultimo ciclo 2021-2024."Aggiungendo anche i bonus per la partecipazione e quelli minimi per i risultati (l’ultimo posto in classifica) - spiega C&F - l’è il club che incasserà di più come quota di partenza: quasi 51 milioni di euro. Al secondo posto la, con oltre 49 milioni di euro, spinta dall’ottima posizione nei due(quello quinquennale e quello storico). L’si posiziona al terzo posto, grazie agli ottimi risultati fatti registrare nelle coppe europee negli ultimi anni. Segue ilcon quasi 44 milioni di euro (curioso vedere come per i rossoneri la cifra non sia poi così lontana rispetto a quella complessiva della Champions 2023/24, circa 48 milioni) e chiude ilcon 36,2 milioni di euro".