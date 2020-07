La Champions 2019/20 non è ancora finita e non lo sarà prima di agosto, ma la Uefa pensa già alla prossima stagione, ufficializzando il calendario completo della Champions League 2020-21.



Tra l’8 agosto e il 30 settembre si svolgeranno i turni preliminari per arrivare alle 32 partecipanti. Dal 1° ottobre ad Atene si svolgeranno i sorteggi per formare gli otto gruppi, con la fase a gironi che prenderà il via il 20-21 ottobre. un mese dopo il solito. Il 27/28 ottobre la seconda giornata della fase a gironi, tra il 3 e il 4 novembre il 3° turno e la quarta il 24-25 novembre. A dicembre le ultime due: l’1 e il 2 la quinta giornata, l’8 e il 9 l'ultima del girone. Il 14 dicembre il sorteggio degli ottavi, da giocarsi tra il 16-17/23-24 e il 9-10/16-17 marzo. I quarti saranno il 6-7 aprile e il ritorno il 13-14 aprile. Dal 27-28 aprile al 4-5 maggio le semifinali. La finalissima sarà sabato 29 maggio 2021 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.