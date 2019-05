Finiti i principali campionati nazionali, prende forma la Champions League 2019/2020.



LE REGOLE - Si qualificano direttamente 26 squadre: le vincitrici di Champions ed Europa League; le prime quattro classificate nei campionati di Spagna, Inghilterra, Germania e Italia; le prime due classificate nei campionati di Francia e Russia; le vincitrici del campionato in Portogallo, Ucraina, Belgio e Turchia.



JUVE TESTA DI SERIE - Le quattro squadre italiane qualificate saranno divise nelle quattro fasce per il sorteggio dei gironi in programma il 30 agosto a Montecarlo: la Juventus è testa di serie, Napoli in seconda, Inter in terza e Atalanta in quarta fascia. L'Ajax parte dal terzo turno preliminare per colpa del ranking dell'Olanda. Se il Chelsea vince l'Europa League, il Lione va direttamente alla fase a gironi, altrimenti se la vince l'Arsenal i francese devono passare dagli spareggi. In Europa League la Roma sarà testa di serie se supererà i due turni di qualificazione estivi, la Lazio balla tra prima e seconda fascia, il Milan fra la terza e la quarta.



CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Zenit San Pietroburgo, Liverpool o Tottenham, Chelsea o Arsenal.

Seconda fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Liverpool o Tottenham.

Terza fascia: Benfica, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter.

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia, Atalanta, Lille.