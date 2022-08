La Champions League inizia oggi. Il sorteggio della fase a gironi si terrà questo pomeriggio alle 18.00, con quattro italiane presenti: Milan (prima fascia), Juventus (seconda fascia), Inter e Napoli (terza fascia), che non possono finire nello stesso girone.Tra le regole del sorteggio, poi, ce n’è una particolare che riguarda i diritti televisivi, a tutela le televisioni e l’audience: alcuni club sono infatti obbligati a giocare in giorni separati. Quali? Queste:Real Madrid e BarcellonaEintracht Francoforte e LipsiaManchester City e LiverpoolMilan e NapoliBayern Monaco e Borussia DortmundPSG e MarsigliaPorto e BenficaChelsea e TottenhamAtletico Madrid e SivigliaRangers e CelticPerciò, se Juve fosse sorteggiata in un girone tra A e D, l’Inter finirebbe automaticamente in uno dei gironi disponibili dalla E all’H.