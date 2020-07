Messo in cascina il nono scudetto consecutivo, la Juventus pensa ora al grande obiettivo della Champions League. Discutendo dell'argomento a Sky Sport ecco cos'ha detto Carolina Morace: "Sarri è un allenatore che lavora tantissimo con la fase difensiva, deve riuscire a far capire alla squadra che vuole recuperare palla in avanti. Senza Dybala in Champions ci sarà Bernardeschi nel tridente: in fase di non possesso è uno dei giocatori che ha di più lo stile di Sarri, grazie al suo dinamismo e alla sua aggressività".