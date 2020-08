Come abbiamo fatto notare qua su ilbianconero.com la Juventus, contrariamente ad altre squadre italiane, ha la sana abitudine di fare i complimenti ai club che vincono importanti trofei. La Champions League non ha fatto eccezione: la Juve su Twitter ha fatto i complimenti al Bayern Monaco per il successo di stasera. "Congratulazioni al Bayern per la vittoria della Champions". Poche parole per esprimere con eleganza l'ammirazione verso il club bavarese, che ha vinto e convinto. Anche grazie a un ex giocatore della Juve come Coman, e grazie a un ex bianconero nella dirigenza come Hasan Salihamidzic.