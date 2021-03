Tutto come da pronostico, in. Anzi, no: a 'rovinare' la statistica è purtroppo arrivata la Juventus. Con le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il quadro è stato definitivamente chiaro: a passare il turno sono state sette delle otto squadre che hanno vinto i rispettivi gironi.Danno e beffa, non c'è che dire. E adesso si prepara la rimonta scudetto , in attesa della finale di Coppa Italia: perché la stagione non è finita qui. C'è ancora tanto da giocare. E da capire.