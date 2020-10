Dal 4-3-3 al 4-2-3-1. L'idea era quella di una rivoluzione, alla fine non si è andati oltre un sano cambiamento. Tutto ruota attorno a Messi, in questo nuovo Barcellona che la Juventus affronterà nei gironi di Champions: il 10 è il terminale offensivo, il centravanti, l'uomo che dovrà far ballare il (tanto) talento alle sue spalle. Sì, perché è la batteria di trequartisti a fare la differenza: con il ritorno di Coutinho e l'investitura definitiva in Griezmann, a rubare l'occhio c'è soprattutto Ansu Fati, richiesto nell'ultimo mercato proprio da Fabio Paratici. No secco da parte del Barcellona, con cui ai tempi andavano a rilento i contatti per Arthur e Pjanic: avevano già intenzione di farne un perno, e questo ancor prima che crollasse il castello Suarez e la diga Vidal. Koeman l'ha ribadita, conservandosi un unico, grande enigma: quello relativo a Miralem Pjanic.



COME GIOCA: Barcellona, 4-2-3-1. Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati; Messi. All. Koeman