"Per la prima volta da tempo la Juventus non è più al vertice. Bonus esaurito. Tre eliminazioni consecutive (Real Madrid, Ajax, Lione), con rivali sempre meno significativi, hanno oscurato l’aura di top club assoluto, malgrado l’arrivo di Cristiano Ronaldo che, s’è visto, neanche lui ha i superpoteri per fare da solo. Un mercato da sballo, ma l’impressione che molti milioni avrebbero potuto essere destinati diversamente, su un regista e un centravanti d’appoggio invece che su tanti esterni troppo offensivi, plusvalenze di centrocampo di cui forse pentirsi, un Morata che gioca più in profondità. Inoltre Pirlo ha appena cominciato: è l’unico allenatore nuovo tra le big oltre a Koeman che di panchine, però, ne ha parecchie di più. Vedremo se la Champions League gli darà il tempo per consolidare le sue visioni". Così la Gazzetta dello Sport prepara l'esordio della Juventus in Champions League, in scena questa sera a Kiev contro la Dinamo.