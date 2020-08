Come riportato da La Repubblica, l’Inter ha un buon motivo per sperare nella vittoria del PSG nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il contratto di cessione di Mauro Icardi al club parigino prevede infatti che - in caso di vittoria stasera dei francesi - ai nerazzurri sia corrisposto un bonus da 2 milioni di euro. Non certo una cifra che sposta gli equilibri di un bilancio, ma soprattutto in periodo di difficoltà economiche da coronavirus, una piccola ventata di respiro per le casse di una società.