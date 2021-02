La Champions League continua ad ampliare i propri orizzonti. Dal 2024, come noto, il formato della massima competizione europea cambierà e si allargherà da 32 a 36 squadre. Oltre a questo, dal Sun arriva una clamorosa indiscrezione: la Uefa pensa anche a una finale fuori dall'Europa, per la precisione a News York, dove si potrebbe utilizzare il MetLife Stadium, impianto da 82500 posti. L'ultima sede finora pianificata per le finali di Champions è Wembley, che la ospiterà proprio nel 2024. Dopodiché, potrebbe trovare spazio questa soluzione super-internazionale.