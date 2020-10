Ha fatto notizia la partecipazione di Amazon nella corsa alla trasmissione della Champions League per il triennio 2021-2024. Ancora nessuna ufficialità, ma secondo Radiocor il colosso americano si sarebbe aggiudicato il pacchetto delle migliori partite del mercoledì sera: 17 partite in streaming sul servizio Prime Video. L'offerta di Amazon per aggiudicarsi il pacchetto sarebbe vicina agli 80 milioni di euro. I tifosi della Juventus dovranno dunque abituarsi all'idea di poter vedere i bianconeri in Champions su Internet. Un tipo di trasmissione che abbiamo già imparato a conoscere con Dazn, ma solo per la Serie A.