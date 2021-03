20 - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League: ha impiegato appena 14 presenze, 10 in meno rispetto al precedente detentore del record (Harry Kane, 24). Stupefacente.#UCL pic.twitter.com/uZn5eVqzPa — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 9, 2021

Nell'altro ottavo di finale, mentre la Juventus va ai tempi supplementari contro il Porto, il Borussia Dortmund archivia nei regolamentari la pratica Siviglia. Dopo la vittoria in trasferta per 3-2 all'andata,Alla doppietta di Erling Haaland (qua sotto è riportato un dato mostruoso su di lui!) risponde quella di En-Nesyri che mette paura al Borussia ma non basta.