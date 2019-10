La Champions entra nel vivo e Lokomotiv-Atletico, una partita che sulla carta non dovrebbe offrire particolari scappatoie, diventa già decisiva, grazie alla vittoria al debutto dei russi sul Bayer oggi avversario della Juventus. Così, per Simeone poco spazio per l'immaginazione, con il tecnico dei colchoneros che potrebbe optare per la scelta offensiva di schierare contemporaneamente Joao Felix, Morata e Diego Costa, come riporta Il Corriere dello Sport. Con Thomas preferito a Herrera, Saul e Koke dovrebbero completare la linea mediana. Per la Lokomotiv, il punto forte sarà proprio il centrocampo: Smolov è l'unica punta, davanti ad una nutrita linea a 5 che offre esperienza e qualità, con Krychowak e Joao Mario rigenerati.