Koeman, tecnico del Barcellona, ha commentato il girone G di Champions League, nel quale il suo Barça affronterà la Juventus di Andrea Pirlo, la Dynamo Kievo di Lucescu e il Ferencvaros campione d'Ungheria. La prima reazione dell'olandese aveva fatto un po' discutere: "Un girone facile", il commento prontamente riportato dalla stampa spagnola e non solo. Oggi, Koeman corregge il tiro: "Possiamo essere felici, ma non diamo nulla per scontato. Sulla carta noi e la Juve siamo le più forti del gruppo, ma avremo un calendario serrato e sarà quindi importante vincere subito all'esordio col Ferencvaros".