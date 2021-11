Torna la Champions League con la Juventus che va a caccia dell'ultimo punto necessario per qualificarsi agli ottavi europei con due turni d'anticipo.Serve una reazione, serve una vittoria, per iniziare a scacciare problemi e vecchi fantasmi. Ecco il programma di oggi, lunedì di vigilia:11.45 hrs Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 11.45 alle 12)presso JTC Continassa (via Druento 195 – 10151 Torino, ingresso lato tribuna)Al termine dell’allenamento sarà necessario lasciare la struttura14.30 hrs Conferenza Stampacon l'allenatore e un giocatorepresso Allianz Stadium (Corso Gaetano Scirea, 50, 10151 Torino TO)18.30 hrs Conferenza Stampacon l'allenatore e un giocatorepresso Allianz Stadium (Corso Gaetano Scirea, 50, 10151 Torino TO)19.00 hrs Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 19.00 alle 19.15)presso Allianz Stadium (Corso Gaetano Scirea, 50, 10151 Torino TO)