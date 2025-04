Punto guadagnato o due persi? Champions sempre più incerta, questa Juve ha tutto per farcela, anche il calendario

AFP or licensors

Finisce 1-1 all'Olimpico, finisce con il risultato che era più prevedibile, perché in palio c'erano punti che pesavano davvero e perché perdere, per motivi diversi, voleva dire mettere davvero in salita la volata per un posto in Champions. E' un punto e un pareggio molto diverso da quello di sette mesi fa, quando all'Allianz Stadium finiva 0-0. E no, non solo perché sono cambiati entrambi gli allenatori. Quella era una Juventus che cercava la propria identità, questa sembra averla già trovata, nonostante Tudor sia lì da meno di due settimane. Ma che pareggio è per la Juventus? Un punto guadagnato o due persi?

Roma-Juventus, due punti persi o uno guadagnato?

Lotta Champions, la situazione

3° Atalanta 58 punti

4° Bologna 56 punti (una partita in meno)

5° Juventus 56 punti

6° Lazio 55 punti

7° Roma 53 punti

8° Fiorentina 52 punti

Verrebbe da dire che i bianconeri hanno lasciato due punti all'Olimpico per la prestazione fatta, per come aveva iniziato la partita e come l'aveva poi gestita dopo il vantaggio. Perché - ancora una volta - è stato preso una rete evitabile - e perché anche dopo il goal di Shomurodov, è la Juventus che ci ha provato di più, fino in fondo, senza mai rischiare.Può essere invece un punto guadagnato se si vede la classifica. Un punto che lascia la Roma dietro, distante tre punti e che addirittura permette ai bianconeri di avvicinarsi all'Atalanta (ora avanti solo di due). Certo, la Lazio ha vinto e si è riportata ad un passo, con ancora lo scontro diretto - sempre all'Olimpico - da disputare. Ma è una serata che comunque darà fiducia per il proseguo del campionato perché la Juventus vista contro la Roma ha tutto per concludere in grande crescita la stagione e conquistare quel fondamentale quarto (o terzo) posto.In attesa del Bologna, in campo contro il Napoli, la Juventus si riporta a pari punti dei rossoblù e quindi in zona Champions. Ha tenuto dietro la Roma e non ha perso punti rispetto alla Fiorentina. Certo, vincere sarebbe stato un colpo pesantissimo per la lotta Champions. Ma perdere avrebbe rimesso tutto in discussione, soprattutto l'arrivo di Tudor. Ci saranno ancora scontri diretti in traaferta come con Lazio e Bologna. Ma adesso ci sarà soprattutto un ciclo di tre partite con Lecce, Parma e Monza. Ecco, c'è davvero tutto per credere di raggiungere l'obiettivo, anche il calendario. Soprattutto però c'è la Juventus, questa Juventus.