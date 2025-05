Champions, Juventus a +1 dalla Roma e a +2 dalla Lazio: cosa succede se finiscono a pari punti

2025 Getty Images

Se la Juventus pareggia a Venezia?

Se Juventus e Roma finiscono a pari punti?

Se Juventus, Roma e Lazio finiscono a pari punti?

Laha fatto il proprio compito, vincendo contro l'Udinese per 2-0 all'Allianz Stadium. Non è bastato per centrare già questa sera la qualificazione in Champions ma permette ai bianconeri di avere ancora il destino nelle proprie mani negli ultimi 90 minuti. A Venezia infatti la Juventus potrà non guardare gli altri campi e cosa faranno Roma e Lazio,Oltre ad aver mantenuto il quarto posto, la Juve ha anche allungato sulla Lazio, che ha pareggiato contro l'Inter a San Siro con i biancocelesti che sono andati così a meno due dai bianconeri. Mentre la Roma ha mantenuto le speranze vive vincendo contro il Milan per 3-1. I giallorossi sono ancora a meno uno dalla Juventus e sperano nel passo falso della squadra di Tudor a Venezia.Con una vittoria la Juve è sicura di qualificarsi in Champions. Ma se invece i bianconeri pareggiassero a Venezia? In quel caso, allora la Juve dovrebbe guardare al risultato della Roma. Se i giallorossi vincessero contro il Torino allora in Champions andrebbe la Roma mentre la Lazio, anche in caso di vittoria sarebbe comunque dietro alla Juventus per gli scontri diretti.Esiste anche la possibilità che le due squadre finiscano a pari punti. Potrebbe succedere se la Juventus perdesse a Venezia mentre la Roma pareggiasse a Torino. Considerando che i due scontri diretti sono finiti in parità, allora a decidere chi entrerebbe in Champions è la differenza reti. I bianconeri sono avanti di tre goal, questo vuol dire che basterebbe perdere di due goal a Venezia in questo caso.Infine, la possibilità che Juventus, Roma e Lazio finiscano a pari punti; scenario possibile se la Juve perde, la Roma pareggia e la Lazio vince con il Lecce. Se così fosse, allora sarebbero davanti i giallorossi perché negli scontri diretti complessivi tra le tre squadre hanno una differenza reti migliore rispetto alla Juventus.