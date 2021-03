Champions League, ottavi di finale



JUVENTUS - PORTO 3-2 d.t.s (regolamentari 2-1)

(19' S. Oliveira su rig.[P], 49' e 63' Chiesa [J], 115' S. Oliveira [P], 117' Rabiot [J])



Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci (75' De Ligt), Demiral, Alex Sandro; Ramsey (75' McKennie), Arthur (102' Kulusevski), Rabiot, Chiesa (102' Bernardeschi); Morata, C. Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Fagioli, Dragusin, Frabotta, Di Pardo.​ All. Pirlo



Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Z. Sanusi (71' Luis Diaz); Corona (118' Diogo Leite), Otavio (62' Sarr), S. Oliveira (118' Loum), Uribe (90' Grujic); Taremi, Marega (105' Toni Martinez). A disp: Diogo Costa, Felipe Anderson, Evanilson, Nanu, Fabio Vieira, F. Conceiçao. All. S. Conceiçao



Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda)



AMMONITI Otavio (P), Chiesa (J), Cuadrado (J), S. Oliveira (P), Bernardeschi (J), Rabiot (J), Mbemba (P)

ESPULSO Taremi (P) al 54' per somma di ammonizioni



ESITO: Juventus eliminata in virtù della vittoria per 2-1 del Porto all'andata