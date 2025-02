Missione Champions per la Juventus: ci sono '20 milioni' di motivi

AFP or licensor

Quanto guadagna la Juventus se si qualifica agli ottavi di Champions

Da martedì 11 febbraio a mercoledì 19, 8 giorni che segneranno la stagione della. A livello sportivo, visto che in palio c'è il passaggio del turno in Champions (oltre la gara con l'Inter). E a livello economico, considerando il grande ricavato che i bianconeri avrebbero in caso di qualificazione agli ottavi. Fino ad ora nelle casse del club sono entrati circa 63 milioni di euro, cifra che può aumentare e non di poco.La nuovaha già portato molti soldi ma fare ancora strada sarebbe vitale per le casse della Juventus, dopo un mercato di gennaio che è stato probabilmente più dispendioso di quanto la società aveva pianificato dopo l'estate. Ma quanto guadagnerebbe la Juve se riuscisse a superare il PSV ai playoff?

Ma non finisce qui.La Juve si garantirebbe anche un super incasso dai biglietti per l'eventuale partita di ottavi contro Inter o Arsenal. Il record di incasso risale a Juventus-Ajax, quarti di finale del 2019 (poco sopra i 5 milioni di euro). Il club punterebbe a un nuovo record da questo punto di vista. Infine, da aggiungere i premi per i risultati delle singole partite.. Calcolando quindi tutte queste entrate, superare i playoff di Champions garantirebbe ai bianconeri