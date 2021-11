La Juventus è imbattuta nei tre precedenti incontri con lo Zenit (2V, 1N): la formazione italiana ha vinto 1-0 in trasferta contro i russi nell’ultimo turno di Champions League.Questa sarà la decima volta che la Juventus affronterà avversarie russe in una competizione europea: la Vecchia Signora ha vinto otto dei precedenti nove incroci (1N) e collezionato sei clean sheet in totale.La Juventus ha vinto otto delle ultime nove partite casalinghe di Champions League (1P), comprese le ultime quattro di fila. L'ultima serie di vittorie interne consecutive nella competizione più lunga risale all'ottobre 2017 sotto la guida dell'attuale allenatore Massimiliano Allegri (sei di fila in quel caso).Dejanha segnato il gol della vittoria per la Juventus nell’ultimo turno con lo Zenit San Pietroburgo (vittoria per 1-0). L'ultimo giocatore svedese a segnare in almeno due presenze consecutive per il club bianconero nella competizione è stato Zlatan, che ci è riuscito solo una volta, nell'ottobre 2005.Da Juventus.com