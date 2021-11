La Juventus batte all'Allianz Stadium lo Zenit San Pietroburgo 4-1, per la 4^ giornata di Champions League. Qualificazione agli ottavi matematica! Una partita diretta da una squadra arbitrale spagnola: il direttore di gara è Alejandro Hernandez, coadiuvato dagli assistenti ​José Naranjo e Teodoro Sobrino e dal quarto ufficiale ​José Luis Munuera. Il Var è ​Juan Martínez Munuera (nessuna parentera col quarto uomo) e l'Avar ​Ricardo de Burgos.

Qui di seguito tutti gli episodi arbitrali vi racconteremo gli episodi arbitrali di Juve-Zenit in tempo reale:



88' - Ammoniti 2-1 per la Juve: Kulusevski da poco entrato trattiene Erokhin per non farlo partire palla al piede



68' - La Juve pareggia le ammonizioni: cartellino giallo a Federico Chiesa per aver scalcettato da dietro Malcom



56' - Da ripetere il rigore (calciato fuori) di Dybala: Barrios era entrato in area dalla mezzaluna



55' - Rigore per la Juve! Prima Morata va a riprendere Wendel sbracciando leggermente, ma regolarmente. Poi sul ribaltamento di fronte, Chiesa si infila tra due difensori e viene sgambettato da Claudinho



54' - Prima ammonizione del match, è dello Zenit: Lovren ferma con le cattive Chiesa che lo sta saltando sulla fascia



37' - GOL ANNULLATO ALLA JUVE: Morata mette in rete da pochi passi, ricevendo su rimpallo da Danilo, ma il centravanti spagnolo si trova in fuorigioco