"Tornano le grandi notti europee, tornano le notti di Champions League!



Il vostro sostegno nella fase a gironi è stato fondamentale e adesso, nella fase a eliminazione diretta, lo sarà ancora di più. L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 marzo alle ore 21:00. All’Allianz Stadium, infatti, andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di UCL e la Juve se la vedrà con gli spagnoli del Villarreal. Ci si giocherà la qualificazione ai quarti di finale. In poche parole: una serata da non perdere.



Da oggi, mercoledì 16 febbraio, saranno aperte le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.



Come sempre i Member, e nello specifico i J1897, avranno la precedenza:



dalle ore 10.00 di mercoledì 16/02/2022 vendita riservata esclusivamente per i J1897 Member;

dalle ore 10.00 di giovedì 17/02/2022 vendita estesa anche ai Black&White Member;

dalle ore 10.00 di venerdì 18/02/2022, partirà la vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20; Si ricorda che gli abbonati alla stagione 2019/20, per poter scaricare i crediti voucher Covid-19, devono iscriversi alla piattaforma tramite Juventus Card.

sempre venerdì 18/02/2022, ma a partire dalle ore 14.00, al via la vendita libera".



